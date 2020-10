Contre les frustrations, ce bot commande au McDo 18.000 dollars de Sundae toutes les 30 minutes

Le glucose appelant le glucose, une partie non néglieable de la clientèle des McDonald's aime terminer son fast-repas sur une note sucrée, et le succès des desserts glacés de la chaîne, des Sundae aux McFlurry, ne connaît aucune trêve.

Ou plutôt si, mais une trêve technique et bien involontaire: les machines à glace de McDonald's ont le fâcheux défaut de souvent tomber en rade, créant frustration et déception chez celles et ceux que cela prive de leur cerise sur le Big Mac.

Un jeune homme nommé Rashiq Zahid s'est emparé de ce first world problem pour lui trouver une solution. Œuvrant initialement en Allemagne où il réside, avant de s'essayer sur le marché beaucoup plus vaste des États-Unis, Zahid a développé mcbroken.com, un site cartographiant l'intégralité des machines à glace des McDonald's américains et signalant en temps réel celles qui ne fonctionnent pas.

L'âge des glaces

«J'ai désossé l'API de l'application de commande McDonald's, a-t-il initialement expliqué dans un tweet, et je place chaque minute une commande d'une valeur de 18.752 dollars pour déterminer quels restaurants ont une machine en panne.»

Vite repéré comme un bot par les systèmes de protection de ladite application, il a fini par changer de rythme et ne passer commande (virtuelle, évidemment) que toutes les trente minutes.

À lire aussi Comment un ex-policier a volé des millions en trafiquant le Monopoly du McDo

La chose fonctionne désormais sans heurt et le site qu'il a mis en place évitera sans doute bien des déconvenues. Amusé, un représentant de la chaîne a adoubé la solution mise au point par Rashiq Zahid. Peut-être donnera-t-elle des idées à quelques fans des glaces McDonald's en France.