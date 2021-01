Des douaniers néerlandais confisquent leurs sandwichs à des routiers britanniques

Avant que l'accord entre le Royaume-Uni et le bloc européen ne soit trouvé, c'était l'un des petits fantasmes théoriques que les médias, des deux côtés de la Manche, aimaient raconter pour illustrer les réalités de la rupture.

En redessinant ses frontières, le pays risquait des complications douanières infinies, et le contrôle voire la saisie de la nourriture que transportent les routiers pour subvenir à leurs besoins les plus primaires étaient souvent pris en exemples.

Grossière prophétie autoréalisatrice: Business Insider rapporte ainsi que des douaniers néerlandais ont été filmés par une chaîne de télévision locale en train de saisir les sandwichs de malheureux chauffeurs routiers ou conducteurs n'ayant rien demandé à personne, sinon le simple droit de croquer leurs clubs jambon-fromage achetés à Douvres.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB