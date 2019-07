Les caméras-piétons envahissent la France, l'avenir incertain des trottinettes électriques, les «nomades d'Amazon», c'était aujourd'hui sur korii.

Les caméras-piétons qui envahissent la France, l'avenir incertain des flottes de trottinettes électriques, des bureaux inconfortables pour mieux travailler, la triste vie des «nomades d'Amazon», un nouvel ennemi pour Elon Musk: tout cecii, c'est à lire sur korii.



Généralisation des caméras-piétons: la France prépare-t-elle un mauvais épisode de «Black Mirror»?

Lobbying, obsessions sécuritaires et doutes quant à l'utilité du dispositif s'entremêlent dans le débat législatif actuel.

Les «nomades d'Amazon» chassent les perles rares pour les revendre sur la plateforme

Dans l'ombre, ces petites mains itinérantes écument les grandes surfaces de l'Amérique rurale.

Bird a perdu 100 millions de dollars au premier trimestre: mauvaise passe pour la société américaine de partage de scooters électriques ou début d'éclatement de la bulle?

Pourquoi des bureaux inconfortables nous permettraient de mieux travailler

Verda Alexander préconise l'aménagement de bureaux moins confortables et plus stimulants pour améliorer notre efficacité et renforcer les liens avec nos collègues.

Un nouvel ennemi pour Elon Musk: Roberto Escobar, frère de Pablo

L'Américain aurait copié le design du lance-flammes du Colombien: ça chauffe.

