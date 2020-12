La cata «Cyberpunk 2077», le pire mouchard d'Amazon, l'âge d'or du piratage, une journée sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Entre gamers fanatiques et stratégie bancale, le désastre «Cyberpunk 2077» était inévitable

Tout annonçait une catastrophe.

2021, grande année pour le piratage (donc pour Disney)

Un téléchargement illégal n'est pas forcément un manque à gagner pour les studios.

Crise, confinement et télétravail ont un coût moral élevé: le travail fait souffrir de plus en plus de Français, et 49% des salariés se disent en souffrance.

Amazon Halo surveille votre cœur, votre graisse, et le ton de votre voix

Le bracelet connecté le plus invasif (et bizarre) du marché.

