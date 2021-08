Quand des influenceurs cyniques tentent de profiter des inondations en Chine

Les scènes sont apocalyptiques et le bilan est lourd: dans le Henan, province du centre-est de la Chine, les récentes inondations ont fait selon les derniers décomptes plus de 300 morts, ont ravagé la région et ruiné ses habitants.

Parce que l'époque est ce qu'elle est, les très puissants influenceurs chinois, les «wang hongs» de Weibo ou Douyin (la version locale de TikTok) notamment, se sont rapidement emparés du désastre pour proposer leur aide, appuyer l'organisation des secours ou lever des fonds. Et, au passage, dorer leur image et renforcer leur présence sur les réseaux.

À lire aussi Il aura fallu 3 jours pour éteindre l'incendie de la méga-batterie Tesla en Australie

Las, la précipitation sincère ou la récupération cynique furent telles que quelques affreux débordements n'ont pas manqué de survenir.

🇨🇳 Alors que la province du Henan, au centre de la Chine, est frappée par des inondations sans précédent, les secours sont gênés par des influenceurs qui se mettent en scène pour des vues et quelque likes sur Douyin, la version chinoise de TikTok. 1/4 pic.twitter.com/xP1zyDZbSH — Charles Catherinot (@WirelessCharles) July 31, 2021

Klout mortel

La plus sérieuse est sans doute l'altercation entre des secouristes et certains de ces wang hongs, intervenue fin juillet et montrée dans une vidéo visible sur Weibo.

Les premiers y accusent ces célébrités de l'internet chinois d'avoir volé une barque afin de se mettre en scène en train de secourir, dans la ville particulièrement touchée de Xinxiang, des habitants du cru. L'embarcation aurait été «égarée» pendant plus de quatre heures, et récupérée endommagée par des forces de l'ordre outragées d'avoir perdu tant de temps.

À lire aussi Ces bateaux militaires fantômes qui menacent la paix mondiale

Les plateformes ont fini par intervenir pour tenter de mettre un peu d'ordre dans cet étrange mélange de bonnes volontés et de cynisme crasse. Douyin a ainsi publié un communiqué le 27 juillet, dans lequel elle demande instamment aux wang hongs de réfréner leurs ardeurs et de ne pas chercher à profiter de la situation dans leur intérêt virtuel personnel.

Une quarantaine de comptes, un peu trop prompts à tirer profit de l'émotion soulevée par la catastrophe, ont ainsi été supprimés, et Douyin annonce désormais veiller davantage au grain sur la manière dont les influenceurs chinois traitent la question et tentent d'apporter leur aide.