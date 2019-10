Un clash entre SpaceX et la Nasa, le commerce sanglant de l'avocat, du sexe avec une IA, aujourd'hui sur korii.

Grosses tensions entre SpaceX et la NASA, l'avocat, nouvelle héroïne des cartels mexicains, le sexe avec des IA, un béton plus écologique et imprimé en 3D, l'entrepreneuse qui électrise Gaza... À liire sur korii.



Grâce à XtreeE, le béton s'imprime en 3D et se veut écologique

Dans la construction classique ou pour des projets environnementaux, les technologies de l'entreprise française peuvent changer la donne.

Rien ne va plus entre SpaceX et la Nasa

L'administrateur de l'agence spatiale a vertement rappelé Elon Musk à ses obligations, à la veille d'un gros événement.

L'avocat mexicain, la nouvelle héroïne du crime organisé: quatre des cartels du pays en font leur profit, au point de jeter une malédiction sur l'État de Michoacán.

Votre prochain partenaire sexuel sera peut-être une intelligence artificielle

Les robots fascinent mais les IA devraient plus rapidement trouver leur place dans nos fantasmes et nos orgasmes.

Gaza, et la lumière fut

Une entrepreneuse palestinienne a créé SunBox, la solution en kit pour fournir le territoire sous blocus en électricité.

