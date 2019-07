Le codage pour les kids, une escroquerie géante via Airbnb, les nuisances de Slack, c'était aujourd'hui sur korii.

Le fondamental apprentissage du code par les enfants, une escroquerie géante via Airbnb, des milliardaires qui réclament plus d'impôts, les nuisances de Slack, la valeur financière de vos données personnelles: tout cecii, c'est à lire sur korii.



Lire, écrire, compter, programmer: le code, un apprentissage fondamental?

Apprendre le code aux enfants pour les aider à comprendre le monde numérique est important (mais pas complètement désintéressé).

Les astuces d'Elvis Tominovic pour tromper Airbnb et se constituer une fortune

Une opération de fraude hôtelière sévissait à New York depuis 2015.

18 grandes fortunes américaines réclament une taxe sur la richesse. Un impôt qui devrait toucher 75.000 familles américaines et rapporter 2.750 milliards de dollars.

Deux sénateurs américains veulent lever le voile sur la valeur de vos données personnelles

Une loi baptisée «Dashboard Act» pourrait forcer les plateformes à plus de transparence.

Slack peut nuire aux entreprises (et à votre vie privée)

Plusieurs plateformes de travail collaboratif tentent de résoudre les failles de Slack, pour leur propre compte.

