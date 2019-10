Comment créer votre propre GIF animé

Les GIFs sont partout. Sur Reddit, sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Qui ne connaît pas le visage du Blinking White Guy?, l'acteur de Dawson en train de pleurer? David Tennant, triste sous la pluie? Ou ce GIF? Ou bien celui-ci?

En 3 à 6 secondes en moyenne, ils racontent une émotion ou un message –et doivent capturer l'attention dès la première seconde. L'essor phénoménal du site Giphy (300 millions d'utilisateurs et 5 milliards de partages de GIF en 2018), a participé à les rendre incontournables et à diffuser des réactions au point qu'elles en deviennent célèbres dans le monde entier.

Propager l'œuvre d'autres personnes est une chose. Mais savez-vous faire vos propres GIFs? Wired a récemment fait un tour d'horizon des meilleures applications qui vous permettent de vous essayer à cet art du très, très court métrage.

L'option GIF Maker

Premier conseil: à choisir, préférez l'ordinateur pour créer vos GIFs. Vous aurez plus d'options logicielles et, surtout, plus d'espace sur l'écran pour laisser libre cours à votre génie créatif.

Second conseil: quel que soit le fichier que vous utiliserez pour créer votre extrait (photo ou vidéo), assurez-vous qu'il soit le plus léger possible pour éviter un long temps de chargement sur le web.

Ensuite, c'est plutôt simple. Sur l'ordinateur, l'outil le plus accessible et le plus complet est celui de Giphy: GIF Maker. Très facile d'utilisation, il vous permet de charger des vidéos ou des photos soit depuis votre ordinateur, soit depuis un lien URL vers une vidéo YouTube ou Vimeo.

Tous les formats classiques sont acceptés et le fichier doit faire un poids maximum de 100 mégas. Une fois la vidéo chargée, vous pouvez choisir le début et la fin de votre GIF –puis ajouter du texte, des stickers ou des filtres à votre création, que vous pourrez mettre en ligne en un clic.

Plus d'outils

Un petit peu moins fluide à l'utilisation, ezGIF permet plus de flexibilité concernant la customisation des GIF. Vous pouvez les reformater, les couper, les ralentir ou les inverser.

Et si vous avez envie de générer une animation rendue unique par des fonctions très avancées, GIF Brewery vous permet de modifier l'intensité des couleurs ou le nombre d'images par seconde.

Sur le smartphone, les options sont moins variées –et souvent limitées au contenu dont vous disposez sur l'appareil. Si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser l'outil intégré Live Photos qui peut convertir vos photos ou vos vidéos en GIF.

Mais le mieux est, là encore, de télécharger l'application gratuite de Giphy sur Android ou iOS. Avec ses outils pour rogner, ajouter des filtres, du texte ou des tickers sur vos photos ou vidéos, il s'agit probablement de la meilleure option disponible pour le moment.