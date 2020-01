Comment déménager 114.000 bijoux en toute sécurité

Les diamants sont éternels... à condition de ne pas se les faire voler. La célèbre bijouterie Tiffany & Company, qui occupe dix étages sur la Cinquième Avenue de New York, propose des anneaux à 3.600 euros, des colliers à 148.000 euros et même une bague de fiançailles à 2,22 millions d'euros. En tout, 114.179 bijoux dorment derrière ses murs.

Vieillissants, ces locaux avaient besoin d'être rénovés. Début janvier, la bijouterie a donc dû déménager les précieux ornements. Les marchandises ont été transférées dans un ancien magasin Nike, qui servira de boutique temporaire à Tiffany & Company pour la durée des travaux. L'enseigne a été rachetée par LVMH en novembre dernier.

Les réseaux sociaux surveillés

Si la distance à parcourir se limitait à une quinzaine de mètres, la sécurité fut maximale. Trente agents de sécurité ont été mobilisés, ainsi que la police de New York. Les bijoux ont été transportés dans des chariots verrouillés et scellés. La circulation des piétons a été interrompue lors du transfert des cargaisons les plus précieuses. Dans chaque magasin –le permanent comme le provisoire– environ 300 caméras de sécurité veillaient elles aussi au grain.

Tiffany & Company s'est même offert les services d'une société spécialisée pour surveiller les réseaux sociaux. Celle-ci était chargée de traquer toute mention de mots-clés tels que «déménagement», «727 Fifth Avenue» (l'adresse de l'ancien magasin), «6 East 57th Street» (celle du nouveau) et la date du transfert.

Par ailleurs, une tente a été installée devant la nouvelle échoppe pour limiter la visibilité. Quant au diamant Tiffany (128,54 carats), porté par Lady Gaga aux Oscars l'an dernier, il a été déplacé dans un lieu tenu secret.

La bijouterie avait toutes les raisons de se méfier, ayant fait l'objet de plusieurs cambriolages. Le plus célèbre a eu lieu en 1958, lorsque des individus ont démoli sa vitrine à coups de masse, subtilisant deux colliers, une broche et une bague en diamant qui n'ont jamais été retrouvés.

Le déménagement a été effectué en dix-huit petites heures, sans incident à déplorer. Lundi matin, le nouveau magasin était prêt à accueillir la clientèle. Du moins celles et ceux disposant des moyens d'acheter une bague de fiançailles à 2,2 millions d'euros.