Comment le Groupe Wagner cherche à recruter sur les réseaux sociaux

Dans la bataille pour la ville de Bakhmout, dans la région ukrainienne de Donetsk, l'organisation paramilitaire russe Wagner a subi de lourdes pertes. Environ 20% des 50.000 anciens détenus qu'il a recrutés pour y combattre seraient morts selon Evgueni Prigojine, patron du groupe. Des chiffres toutefois bien moins alarmants que les estimations d'une ONG russe qui considérait fin janvier que 40.000 d'entre eux avaient «été tués, [s'étaient] rendus, ou [avaient] déserté».

Depuis février 2023, Evgueni Prigojine clame ne plus recruter des prisonniers pour grossir ses rangs, mais il pourrait bien avoir trouvé une nouvelle façon d'attirer de nouveaux combattants. Selon les révélations de Politico, le Groupe Wagner cherche en effet à enrôler des personnes directement sur les réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook.





Toutes les pistes mènent à Wagner

Sur ces plateformes, plus d'une soixantaine de publications dans des dizaines de langues, dont le français, le vietnamien ou encore l'espagnol, présentent des postes à pourvoir, que ce soit pour combattre ou pour travailler dans l'informatique, la conduite, ou dans le domaine médical.

Les posts contiennent des renseignements sur le salaire (240.000 roubles, soit un peu plus de 2.700 euros) et des coordonnées de contact. D'après Logically, start-up britannique spécialisée dans la lutte contre la désinformation qui a étudié ces offres d'emploi, ils auraient été vus plus de 120.000 fois sur Twitter et Facebook ces dix derniers mois.

Un message en français sur Facebook met en avant «l'assurance-vie» qui vient avec le job, ainsi que «l'équipe axée sur l'efficacité et la victoire». «Rejoignez-nous dès maintenant pour la défense de l'honneur de la Russie et d'un monde multipolaire!», clame un autre post en français. En indonésien cette fois-ci, un tweet partage l'invitation directe d'Evgueni Prigojine à destination des personnes âgées entre 22 et 25 ans à «travailler pour la PMC [compagnie militaire privée, ndlr] Wagner!».

Les chercheurs de Logically n'ont pas été en mesure d'attribuer directement les publications au groupe paramilitaire, mais toutes les pistes y mènent. «Nous savons seulement que le même vocabulaire est utilisé par d'autres comptes que nous savons détenus par Wagner sur des plateformes telles que Telegram ou VK [un réseau social populaire en Russie, ndlr]», analyse Kyle Walter, à la tête de la recherche chez Logically et interrogée par Politico.

Des sources gouvernementales occidentales leur ont aussi confirmé qu'au moins deux numéros de téléphone inclus dans les publications dirigent vers le Groupe Wagner ou les services de renseignement russes.

Quelques publications supprimées

Politico souligne qu'il n'est pas simple de connaître de manière exacte le succès rencontré par ces campagnes de recrutement, mais qu'elles violent très vraisemblablement les conditions d'utilisation de Twitter et Facebook de par leur appel à la violence.

Contacté par le média américain, un porte-parole de Facebook affirme que la plateforme supprime les contenus qui «louent ou qui apportent un soutien à Wagner» et que le réseau social a désigné le groupe paramilitaire comme «organisation dangereuse». Il est donc privé du droit de présence sur Facebook. Twitter, de son côté, a répondu de manière automatique à la demande de Politico par un emoji en forme de crotte.

Les recherches ont été menées entre mi-avril et le 19 mai 2023 et portent sur des publications qui remontent jusqu'à juillet 2022. À la fin de l'étude, 58 des 60 posts étaient toujours en ligne. Deux supplémentaires ont été retirés par Facebook après que l'entreprise a été contactée par Politico. «Je pense qu'une fois qu'ils ont vu qu'ils pouvaient s'en tirer en postant certains contenus sur ces plateformes, ils ont continué à en publier davantage», déplore Kyle Walter.