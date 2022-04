Comment Lori Baker a découvert par hasard qu'elle était championne du monde de «Tetris»

En 2007, Billy Baker, un journaliste du prestigieux journal américain The Boston Globe tombe au hasard de ses recherches sur un forum où des gamers échangent à propos du record du monde de Super Mario Bros. Flairant un sujet d'article, Baker entre en contact avec Kelly R. Flewin, pompiste et arbitre officiel de Twin Galaxies, l'organisation qui certifie les hauts scores de jeux vidéo.

Lors d'une conversation, le journaliste mentionne que sa femme joue de temps à autre à Tetris, et parvient parfois à éliminer jusqu'à 500 ou 600 lignes. À l'autre bout de la ligne, Flewin n'en revient pas: à l'époque, le record du monde était de 327 lignes.

Lori Baker n'a rien du profil de la joueuse chevronnée qui passe des heures à perfectionner ses scores. Son activité sur Tetris se résumait selon son mari à embarquer une vieille Game Boy lors des longs trajets en voiture, afin de passer le temps.

Le Louvre du 8-bits

Perdu dans le New Hampshire, au bord du lac Winnipesaukee, Funspot est un bâtiment austère qui ressemble à n'importe quelle construction de bord d'autoroute.

Pourtant, Funspot est la Mecque des jeux vidéo des années 1970 et 1980, à la fois plus grande salle d'arcade du monde et théâtre de tous les records, le Maracaña du jeu vidéo ou, comme le décrit Billy Baker, «le Louvre du monde 8-bits».

C'est à cet endroit que le couple Baker se dirige donc un week-end, afin de tenter de saisir le titre officiel de meilleur score de Tetris de l'histoire. Chaque année, Funspot organise alors le Tournoi international de jeux vidéo classique et de flipper, un événement lors duquel les meilleurs joueurs d'arcade viennent devant leurs pairs tenter d'établir de nouveaux records.

Devant une douzaine de spectateurs, Lori Baker commence donc sa partie, et dépasse sans difficulté le record précédemment établi. Seulement, au beau milieu de sa partie, Kelly Flewin accourt catastrophé et informe son mari qu'il y a un problème.

Le jeu auquel Lori Baker est en en train de jouer n'est pas Tetris, mais Tetris DX, une version identique au jeu original, mais en couleur. Or, le record pour Tetris DX n'est pas de 327 lignes, mais 545.

Qu'à cela ne tienne: la joueuse continue d'imbriquer les blocs, qui tombent désormais à toute vitesse. Après une heure entière de jeu, les blocs atteignent finalement le haut de l'écran, mettant fin à la partie. Le score final de Lori Baker est de 841 lignes, largement au-dessus du record du monde.

Ce record n'aura pas tenu longtemps, puisque le joueur Harry Hong est parvenu quelques mois plus tard à éliminer 4.988 lignes. Hong est toutefois un joueur chevronné, détenteur de plusieurs autres records. L'histoire reste belle puisque quinze ans après son exploit, Baker s'accroche toujours à la quatrième place mondiale.