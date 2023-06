Comment rendre une combinaison spatiale adaptée à la Lune?

Lorsqu'on imagine un humain sur la Lune, un des éléments que nous visualisons immédiatement est l'emblématique combinaison blanche des astronautes. En 2025, si tout se passe bien, nous serons à nouveau sur le satellite naturel de la Terre grâce au programme Artemis. Mais plus de cinquante ans s'étant écoulés depuis l'alunissage de Neil Armstrong avec la mission Apollo 11 en 1969, l'équipement se voit forcément évoluer.

En mars 2023, l'entreprise Axiom Space, chargée de conceptualiser et de produire les nouvelles combinaisons pour la NASA, a dévoilé ses habits lunaires, tout en noir avec des bandes oranges. Mais, se demande la BBC, quels sont les éléments nécessaire pour que ces vêtements puissent permettre de passer du temps sur la Lune?





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Si Axiom Space a été fondée en 2016 seulement, l'entreprise peut compter sur l'expertise d'anciens astronautes et administrateurs de la NASA, mais aussi sur Esther Marquis, qui a conçu les costumes de la série télévisée For All Mankind, qui se déroule en partie dans l'espace.

Faire du neuf avec du vieux

La combinaison spatiale se doit d'abord d'être fonctionnelle, car elle est tout simplement un élément essentiel à la survie des astronautes dans l'espace, en leur fournissant de l'oxygène et en les protégeant contre les radiations et les micrométéorites (qui ne dépassent souvent pas le centimètre).

«La mission Apollo utilisait des fermetures à glissières, des câbles en métal et du caoutchouc, c'est-à-dire la technologie des années 1960, adaptée à une seule mission, mais ce n'est désormais plus le cas», décrit Bill Ayrey, auteur du livre Lunar Outfitters: Making the Apollo Space Suit et ancien ingénieur d'essais de combinaisons spatiales.

Tout n'est pas à jeter cependant, note la BBC. Beaucoup des éléments utilisés pour fabriquer cet équipement sont les mêmes que dans les années 1950 et 1960:

de l'élasthanne (le même matériau que pour les vêtements des cyclistes) dans la couche moulante de la combinaison;

du poly-para-phénylène téréphtalamide (PPD-T), un polymère présent dans les gilets pare-balles;

du poly(métaphénylène isophtalamide), un tissu synthétique résistant aux flammes, utilisé chez les pompiers ou les coureurs automobiles;

Du nylon enduit d'uréthane à coutures soudées, utilisé pour maximiser l'étanchéité de la tenue.

«Les combinaisons d'aujourd'hui vont utiliser beaucoup de matériaux composites avancés», explique Bill Ayrey, ce qui permet d'étendre la durée de vie des éléments entrant dans la fabrication des vêtements lunaires. L'ergonomie a également été prise en compte par Axiom Space. «Nous avons réduit la masse [de la combinaison] de 9 kilogrammes pour l'instant, et nous avons amélioré la mobilité.» Avec la gravité réduite, la mobilité et la légèreté constituent en effet un facteur clé pour se mouvoir facilement sur la Lune.

À lire aussi Comment construire une base lunaire permanente?

Les astronautes doivent aussi être protégés des températures extrêmes du satellite naturel (qui peuvent varier entre -253 et 120 °C). Ainsi, la combinaison sera blanche, afin de réfléchir la chaleur et faire en sorte que la température corporelle ne devienne pas trop élevée.

L'étape finale consistera à tester l'équipement dans un environnement semblable à l'espace, comme sous l'eau. Il faut alors que tout soit opérationnel, car comme le souligne la BBC, une fois sur la Lune, les astronautes n'auront plus le droit à l'erreur.