Les emojis sont-ils des mots ou des gestes?

Selon la chercheuse en linguistique Lauren Gawne, les emojis sont bel et bien une traduction en image de certains mots. Mais là où nous utilisons des règles de grammaire précises pour donner du sens lorsque nous utilisons le langage, les emojis s'interprèteraient en fonction du contexte, exactement comme nos gestes.

Here are the most-used emoji on Twitter this year. 😂 comes out on top, with 6.6 billion uses. #YearOnTwitter pic.twitter.com/BOX9y9CDFK