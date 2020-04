Les jeux de société, c'est la vie (sur internet aussi)

Pour les fans de jeux de société, le confinement peut ressembler à une partie sans fin: si vous n'avez pas la chance d'être confiné·es à plusieurs (ou avec des gens partageant votre amour pour les jeux de plateau), vos parties endiablées vous manquent.

Au cas où votre foyer n'est pas déjà équipé en plusieurs jeux (ou au moins autre chose qu'un simple paquet de cartes auquel il manque la moitié des trèfles) et que vous ne comptez pas céder aux sirènes d'Amazon pour protéger nos ami·es livreurs et livreuses, il va falloir faire avec les moyens du bord.

Heureusement, internet permet de jouer en ligne à plusieurs jeux de société, des grands classiques aux petites nouveautés, en passant par des sessions «en direct».

Selon votre âge et avec qui vous voulez vous amuser, il y autant de jeux que de ressources numériques pour vous changer des jeux vidéos ou de vos 1,2,3 soleils dans votre 9m².

En famille

Qui dit famille, dit accessible. À moins que vous n'ayez envie de passer des heures par écrans interposés à expliquer à vos parents, frères, sœurs et grand-parents les règles complexes d'un nouveau jeu, il va falloir aller sur du simple, du basique.

Selon votre situation, plusieurs choix s'offrent à vous: soit vous êtes confiné·e en famille, soit vos proches sont loin mais la perspective d'une Game Night par WhatsApp avec tonton René et mamie Yvette ne vous fait pas peur.

Dans ce dernier cas de figure, le mieux est de choisir des jeux en ligne qui ne nécessitent pas forcément d'inscription et où les règles sont universellement connues: les indémodables jeux de cartes en ligne, par exemple.

Bien sûr, il y a le Uno, dont la version en ligne a été maintes fois recommandée ces dernières semaines –en revanche, vous n'avez toujours pas le droit d'additionner les +2 et +4, même situation de pandémie mondiale. Mais le confinement est aussi l'occasion de redonner ses lettres de noblesse aux jeux de cartes d'antan.

Tarot, belote, bridge… Si vous ne connaissez pas les règles (contrairement à mamie Yvette), c'est l'occasion de s'y mettre, et de coller une dérouillée à toute votre famille. Vous trouverez de quoi jouer au tarot en ligne ici, à la belote par là, et enfin de quoi vous entraîner au bridge.

En matière de classiques pour toute la famille, la plupart des licences possèdent une version des jeux plateaux sous forme d'applications pour mobiles et tablettes.

C'est le cas du Trivial Pursuit, le célèbre jeu de culture générale, disponible en plusieurs applications selon l'appareil et le système d'exploitation: attention, si les applications sont souvent gratuites, les recharges sont, quant à elles, payantes.

Du côté des jeux d'anthologie, on retrouve bien sûr le Monopoly, qui, sous iOS ou Android (et pour un peu moins de 5 euros), offre un mode multijoueur en ligne ou hors-ligne, ce qui permet de jouer à plusieurs, en se faisant passer téléphone ou tablette entre chaque tour. L'application possède également un mode «rapide», histoire de ne pas passer un week-end entier à acheter un hôtel rue de la Paix.

Enfin, le jeu d'enquête Cluedo a également sa version app, disponible à 4,49 euros sur l'Apple Store et à 2,29 euros sur le Play Store. Le gros avantage? Un mode multijoueur «privé» pour inviter les personnes de son choix à jouer. Sinon, pour ne pas se prendre la tête, il existe une version en ligne du célèbre Puissance 4.

Si vous disposez d'une imprimante et d'un tout petit peu de savoir-faire, le web est rempli de jeux de société à imprimer destinés aux petits. Que vous ayez envie d'organiser un Escape Game avec vos chèr·es confiné·es, de vous lancer dans un jeu de labyrinthe sur les gestes barrières face au coronavirus ou encore de confectionner un Twister pour doigts voire une version Licornes du jeu des petits chevaux, les blogs de parents sont truffés de ressources gratuites. L'occasion d'occuper vos marmots quelques heures, entre la fabrication et l'exécution.

Enfin, si vous vous sentez d'attaque pour découvrir de nouveaux jeux, le site Board Game Arena permet de jouer gratuitement et à distance à plusieurs jeux de plateaux dans leur version numérique.

La plupart de ces jeux sont accessibles dès 8 ans, et sont relativement simples à apprivoiser. Le site répertorie 175 jeux en ligne. Parmi eux, on y retrouve Takenoko, où vous incarnez des jardiniers veillant au bien-être d'un panda tout mignon; ou encore Sushi Go, où vous devez bien choisir ce que vous mettrez dans votre assiette. Également, les éditions Smart Games ont mis en ligne une dizaine de jeux de logiques éducatifs à destination des familles.

Entre camarades

Depuis le début du confinement, les Skypéros se multiplient: chacun·e derrière son écran, vous buvez et discutez comme avant –ou presque.

Sauf que les journées se ressemblent et, parfois, vous n'avez pas grand-chose à raconter aux ami·es qui partageaient autrefois votre ivresse du vendredi soir. Pour réveiller le lien social qui vous unit et tromper l'ennui, plusieurs célèbres jeux de soirée ont récemment mis en ligne une version numérique spéciale confinement.

Au-delà des divertissements cités ci-dessus, vos réunions virtuelles peuvent être l'occasion de relâcher la tension à travers des jeux où la mauvaise foi ne mettra pas à mal votre lien amical.

En effet, dire à Pierre qu'il dessine comme un pied sur Skribbl (la version en ligne du Pictionnary) ou éliminer Lauriane dès le premier tour au Loup-Garou (à distance) vous rappellera vos soirées les plus mémorables.

Pour ne pas oublier que vos ami·es sont vraiment des êtres drôles (ou non), le célèbre Blanc Manger Coco est disponible gratuitement en ligne pendant toute la durée du confinement, ainsi que son équivalent, le jeu Limite Limite.

Afin de vous plonger dans une ambiance historique durant vos apéros, version mensonges et trahisons, on vous conseille Secret Hitler, un jeu où vous devez neutraliser des nazis… ou les faire gagner.

Si votre objectif est plutôt la boisson (avec modération bien sûr) et les gages idiots, il existe une version pour navigateur du Picolo baptisée Alcoolo, où le nombre de personnes qui peuvent y jouer est illimité.

Vous pouvez également tester les connaissances de vos ami·es grâce aux nombreux quiz en ligne, ou bien vous lancer dans un blind test endiablé qui fera enrager vos voisin·es. En cas d'humeur sage, il y a toujours le Petit Bac en ligne.

Seul·e

Les jours passent et se ressemblent: télétravail, Netflix (ou Pornhub), dodo. Vos ami·es ne sont pas tout le temps disponibles (ou font semblant de ne pas l'être) et personne ne veut jouer avec vous? Pas de panique, jouer solo c'est possible, et c'est très bien aussi.

Les intelligences artificielles appliquées aux jeux de société en ligne ont fait leur preuve. Plus besoin de partenaire pour vous exercer aux échecs ou aux dames, pour vous creuser le cerveau au Scrabble et encore moins pour battre votre propre record au Mahjong ou au Solitaire.

Ce confinement est l'occasion de vous amuser en étant face à vous-même: pourquoi ne pas essayer de vous plonger dans les règles complexes de Donjons & Dragons? Ou bien découvrir de nouveaux jeux de société face à des inconnu·es du monde entier? Ou encore préparer la fin du confinement en révisant vos classiques du blind test?

Si cette perspective de jouer seul·e ne vous enchante guère, rien ne vous empêche de regarder les autres jouer. YouTube et Twitch regorgent de chaînes de jeux de rôles, parmi lesquelles, La Bonne Auberge de Lucien Maine et ses invité·es, ou encore Rôle'n'Play.

Enfin, et même si ce n'est pas officiellement considéré comme un jeu de société, chaque dimanche Minima Gesté tient sur sa chaîne YouTube une version live du Bingo Drag: un rendez-vous plein de paillettes et d'humour noir, avec ou sans quine.