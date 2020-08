Le confinement a fait de deux octogénaires de Taïwan des stars d'Instagram

608.000 followers pour vingt-quatre photos, sur un compte créé il y a à peine un mois: c'est ce qui s'appelle un succès fulgurant. Chang Wan-ji et Hsu Sho-er sont deux octogénaires que rien ne destinait à une telle célébrité sur Instagram.

Le couple gère le pressing Wansho Laundry, dans le centre de Taïwan. Au début de l'épidémie de Covid-19, l'État insulaire a rapidement pris des mesures très strictes et est parvenu à contrôler la propagation du virus.

Malgré une population de 24 millions d'âmes, le New York Times indique que Taïwan n'a recensé que 458 cas et 7 décès. Seul problème: comme beaucoup de monde, les deux octogénaires n'avaient «plus rien à faire», explique leur petit-fils Reef Chang, qui s'est alors mis en tête de leur trouver une activité.

Mannequins amateurs

Le couple a commencé à poser dans des vêtements abandonnés il y a longtemps par des client·es n'ayant jamais récupéré leurs affaires. Lunettes de soleil colorées, t-shirts oversize, couleurs vives... Reef fait office de styliste talentueux pour ses grands-parents.

Le jeune homme de 31 ans décide alors d'ouvrir un compte Instagram pour ses deux modèles. En quelques semaines, @wantshowasyoung rassemble plus d'une centaine de milliers de followers. Des articles dans Vogue et le New York Times passent par là, et ce nombre est multiplié par six.

Reef Chang assure être le premier surpris: il ne s'attendait pas à ce «qu'autant d'étrangers aient un intérêt pour [s]es grands-parents».

Pour l'instant, la famille ne compte pas capitaliser sur tous ces nouveaux followers. Elle espère en revanche que la popularité du compte Instagram fera revenir les centaines de client·es jamais revenu·es. «Ce serait agréable de pouvoir discuter avec eux, confie Chang Wan-ji au New York Times, et qu'ils payent leurs factures.»