Pour dormir en paix, bloquer la lumière bleue ne suffit pas

La lumière bleue est mauvaise pour les yeux. Mais pas les nôtres, ceux des souris. Des études montrent qu'elle abîme leur rétine, et ces études se sont souvent transformées sur internet en certitude que la lumière bleue est également mauvaise pour les yeux humains.

Des verres de lunettes qui filtrent la lumière bleue à des applications pour atténuer le bleu de nos écrans, les gadgets sont de plus en plus nombreux et coûtent parfois très cher.

Sauf que la lumière bleue n'est pas si dramatique. Nous avons des atouts dont les souris sont dépourvues: notre œil est protégé par des pigments maculaires qui filtrent cette lumière, et notre cristallin la bloque naturellement.

Comme des horloges

D'autres recherches, cette fois sur les êtres humains, ont montré que la lumière bleue affecte notre cycle du sommeil: elle réduit nos taux de mélatonine et décale notre horloge biologique interne. C'est un fait, et il est négatif. Mais de récentes recherches pourraient indiquer qu'il manque de contexte.

Car toute lumière bleue n'est pas mauvaise. Le soleil, par exemple, en émet. Pendant un après-midi ensoleillé, nous sommes exposés jusqu'à 100.000 fois plus de lumière bleue que devant nos ordinateurs.

Une étude néerlandaise montre même que nous dormons d'un sommeil plus profond et réparateur lorsque nous sommes exposés à une forte dose de lumière extérieure dans la journée.

Philip Yuhas, professeur en ophtalmométrie à l'Université d'État de l'Ohio, recommande quelques précautions simple dans un article publié sur The Conversation.

Des gouttes pour les yeux

Premier conseil: clignez des yeux! Nous fixons nos écrans d'ordinateur et de smartphones avec une telle intensité que nous clignons en moyenne deux fois moins des yeux qu'en temps normal, explique une étude.

Comme vous risquez cependant d'oublier, Yuhas recommande de toujours avoir sur soi des gouttes pour les yeux (pas de gouttes contre les yeux rouges ou les allergies, des gouttes normales suffisent). Mettez-en le matin, avant d'utiliser votre ordinateur ou votre téléphone toute la journée.

Deuxième conseil: faites des pauses. L'American Optometric Association préconise de cesser de regarder l'écran 20 secondes toutes les 20 minutes, et de regarder un point fixe à 6 mètres de distance.

Respectez votre cycle du sommeil

Troisième conseil: évitez d'utiliser les appareils électroniques le soir. Mieux encore, banissez-les de la chambre à coucher –pour vous comme pour vos enfants. L'important est de réduire notre exposition à la lumière –toutes les lumières, pas simplement la lumière bleue– avant d'aller dormir.

Quatrième conseil, et celui-ci vient de Linda Geddes et de son livre Chasing the Sun, pensez à sortir prendre le soleil dès le matin –et toute la journée qui suit. Car, comme l'explique Dieter Kunz, le directeur de la recherche sur le sommeil à la faculté de médecine de Berlin dans l'une de ses études, réduire le temps d'écran le soir est inutile si l'on a passé la journée dans le noir.