Construira-t-on bientôt des maisons grâce aux champignons?

Et si on vous disait que la maison du futur pourrait être construite avec des cèpes ou des morilles? En tout cas, grâce à des champignons? Nous n'en sommes en réalité pas si loin aujourd'hui: des architectes utilisent déjà des filaments fongiques pour créer des matériaux de construction biodégradables et renouvelables.

Ce mycélium (c'est le nom de cet ensemble de filaments formant la partie végétative d'un champignon) a recours à des déchets agricoles tels que les balles de riz et la paille comme catalyseurs pour faire croître son réseau. Et comme le précise Interesting Engineering, ce processus ne nécessite aucun apport d'énergie et ne génère pas de déchets supplémentaires. Un vrai bon point pour l'environnement.





Des matériaux biocomposites à base de mycélium ont déjà été utilisés dans l'agriculture ou la construction. Au Royaume-Uni, un groupe de chercheurs du PLP Labs a également participé pendant plus d'un an à une expérience visant à explorer leurs capacités structurelles et leur potentiel architectural.

Un futur écoresponsable

Dans la construction, les matériaux généralement utilisés –comme l'acier ou le béton– ne sont ni biodégradables, ni renouvelables. Les scientifiques se sont donc penchés sur le problème, afin de tester d'autres solutions plus écologiques. Et il se trouve que les biocomposites de mycélium, eux, peuvent être cultivés et récoltés sans que cela ne pèse sur l'environnement. Ils sont également légers, résistants et ont de bonnes propriétés d'isolation.

Pour leurs expériences, les chercheurs de PLP Labs ont créé un bloc de bois à partir d'une imprimante 3D, dans lequel ils ont inséré un substrat de mycélium. Les filaments de champignon ont grandi en quelques semaines. Et après avoir séché grâce à une exposition à une forte chaleur, le mycélium a colonisé le substrat jusqu'à créer un matériau durable, qu'il était possible aux scientifiques de façonner pour lui donner la forme qu'ils souhaitaient.

Ces découvertes pourraient être à la source d'avancées considérables dans le domaine de la construction durable. Selon Architecture 2030, une association qui lutte contre le réchauffement climatique, le secteur génère 40% des émissions mondiales annuelles de CO 2 . L'exploitation des bâtiments est responsable de 27% d'entre elles; les matériaux, de 13% supplémentaires chaque année.

PLP Labs s'est donc donné pour mission de révolutionner l'industrie du bâtiment en utilisant les principes du symbiocène. «Nous croyons que les architectes et les urbanistes ont un rôle à jouer en collaboration avec la nature pour cultiver le paysage urbain», affirme le laboratoire.

Imaginé par le philosophe de l'environnement Glenn Albrecht, le symbiocène correspond à la période qui suit l'anthropocène (l'ère de l'homme). Elle se concentre sur la relation entre l'humanité et la nature, et suppose que les deux parties évoluent en communion.