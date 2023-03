🛸Une pluie de drones ukrainiens sur la Russie 🥲La fayotte en chef virée par Musk ☠️La possible chute de Prigojine: l'hebdo de korii.

Championne du monde des fayottes, Esther Crawford s'est fait virer par Elon Musk

Tout est précaire dans la cour du roi de Twitter.

Une pluie de drones ukrainiens sème la panique en Russie et se rapproche de Moscou

Un aérodrome, une usine de Gazprom, des alertes radio: de plus en plus osé, de plus en plus loin.

La (très) vieille tactique qui a fait de Vouhledar un désastreux cimetière pour 130 blindés russes

Les mêmes erreurs, les mêmes conséquences.

Patron du Groupe Wagner, Evgueni Prigojine est-il en train d'exploser en vol?

«Comme Icare», décrit l'un de ses lieutenants.

Les Ford du futur pourraient retourner toutes seules au garage en cas de traite impayée

Voire à la casse, si elles ne valent plus rien.

Dans l'attente d'acheteurs introuvables, la Russie stocke son diesel en mer

Et son pétrole brut là où elle le peut.

La puce Nvidia A100, arme secrète des développeurs en intelligence artificielle

Maîtresse sur le marché, elle sera vôtre pour 10.000 dollars (mais il vous en faudra beaucoup).

Plus loin, plus fort que les Himars: Vilkha-M, le missile ukrainien qui peut inquiéter les Russes

Un nouvel atout de poids pour Kiev.

Joli coup: les résistants biélorusses attaquent au drone un précieux avion-radar A-50 russe

Un outil capital pour le Kremlin.

Ermira Consultants, la société-écran chypriote où Vladimir Poutine planque sa fortune

Une affaire qui roule.

