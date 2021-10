Pour la jeunesse coréenne, le constat social de «Squid Game» est douloureusement réaliste

Si les deux dernières fictions audiovisuelles coréennes à connaître un immense succès planétaire, Parasite et Squid Game, ont peu de choses en commun, elles partagent un thème sous-jacent: le désespoir du prolétariat coréen.

En décalage avec l'image d'une Corée du Sud fantasmée comme un pays ultra-moderne, à l'économie florissante et au soft power croissant, les deux œuvres dépeignent une société inégalitaire, où les pauvres doivent se résoudre au mensonge et à la violence pour s'en sortir.

Ces thèmes ont visiblement résonné dans le pays. Mercredi 20 octobre, malgré une interdiction gouvernementale, des milliers de syndicalistes ont défilé pour protester contre les inégalités et les conditions de travail –une partie d'entre eux étaient grimés en personnages de Squid Game.

Several union workers dressed in #SquidGames outfit take part in a rally in #Seoul, saying just like in the movie they too are struggling to make a living. They called on the government to improve workers' rights. Some reports say about 30,000 took part in the rally. pic.twitter.com/tus8vj9KeG