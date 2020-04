À New York et en France, des activistes veulent organiser une grève des loyers

Le confinement forcé a plongé dans le désarroi les millions de personnes qui, enfermées chez elles, ne peuvent plus exercer leur activité et ont vu plonger leurs revenus, souvent sans aucun filet de sécurité. Le coup est encore plus dur à encaisser pour tous les individus déjà précaires et sans épargne, qui se demandent comment faire face à leurs dépenses les plus vitales.

C'est pourquoi plusieurs organisations et syndicats de locataires new-yorkais ont appelé à ne pas payer son loyer le 1er mai. L'objectif est de convaincre Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, d'annuler les loyers pour les mois d'avril, mai et juin.

New York a été particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus. Foyer du virus aux États-Unis, la ville la plus peuplée du pays endure une explosion du chômage. Plus d'un million de personnes en un mois se sont déclarées sans emploi.

Pour les activistes de Housing Justice for All et du Metropolitan Council on Housing, une association de défense des locataires fondée en 1959, «avec autant de New-Yorkais incapables de payer leur loyer dans un futur proche, cette crise n'est pas soutenable et demande des actions concrètes».

Expulsions interdites

L'idée a fait son chemin jusqu'aux bancs du parlement local, où le chef de la majorité démocrate du Sénat de New York, Michael Gianaris, a introduit une proposition de loi afin de suspendre les loyers des locataires et petits commerces. Il a reçu le soutient des têtes de file de la gauche du parti démocrate Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez.

De son coté, le gouverneur estime que le «problème des loyers a été pris en charge». En effet, fin mars, Andrew Cuomo a annoncé que les évictions seraient interdites dans l'État pendant quatre-vingt-dix jours.

Les propriétaires, qui bénéficient sur la même période d'une suspension de l'obligation de rembourser leurs emprunts immobilier, sont aussi encouragé·es à faire un geste pour leurs locataires en difficulté ou à leur permettre un paiement en plusieurs fois.

À lire aussi Le plein-emploi américain est une machine à pauvreté

Ses opposant·es estiment cependant que les cela ne fait que repousser le problème à plus tard et craignent une vague d'expulsion dès qu'elles seront à nouveau possibles.

Des sénateurs et sénatrices ont donc déposé une proposition de loi qui étendrait l'interdiction des évictions au moins jusqu'à décembre, mais durant laquelle le paiement des loyer resterait obligatoire. Le tout en permettant aux propriétaires de poursuivre en justice les mauvais payeurs.

En France aussi

Dans l'Hexagone, l'ONG Droit au Logement s'est saisie de la même problématique. Appuyé par 300 personnalités du monde politique, associatif ou syndical, le DAL a lancé un mouvement pour un moratoire des loyers, demandant au gouvernement d'accentuer ses mesures d'urgence en faveur des plus précaires.

L'association souligne que, malgré les filets prévus par le système social français, la mise à l'arrêt de l'économie signifiait pour certain·es une perte de revenus dramatique et des surcoûts importants (repas des enfants, énergie...). Le DAL a lancé un appel, relayé par un site ad hoc, à suspendre le paiement de son loyer dès avril, par nécessité ou par solidarité avec le mouvement.