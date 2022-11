Budweiser a trouvé quoi faire de ses bières interdites au Qatar

Le 7 novembre, Bloomberg publiait un article fouillé sur la manière dont Anheuser-Busch InBev, maison-mère de la bière Budweiser notamment, s'apprêtait à réaliser un exploit commercial lors de la Coupe du Monde de football se déroulant au Qatar: vendre en quatre semaines l'équivalent de la consommation d'une année de bière, dans un pays où l'alcool n'est pas traditionnellement populaire.

Hélas pour l'autrice de l'article, il était rendu obsolète le 18 du même mois par les autorités qataris. Dans un spectaculaire revirement de dernière minute et à quelques jours seulement du lancement de son mondial, Doha décidait ainsi de claquer la porte au nez à Anheuser-Busch InBev et Budweiser.

En interdisant finalement la vente de bière alcoolisée dans l'enceinte des stades, la réservant à quelques fanzones seulement. Patatras: la grande logistique mise en place par Budweiser pour abreuver le pays en boisson houblonnée et alcoolisée, conclue par un contrat d'une valeur estimée à 75 millions d'euros, s'effondrait comme un château de cartes.

Le problème n'est pas que de pure mathématique marketing, il est également très pratique: le brasseur se retrouvait soudainement avec des hectolitres et des hectolitres et des hectolitres de bière sur les bras.

