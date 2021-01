Les ultra-riches auront-ils accès au vaccin avant les autres?

Alors que des vaccins efficaces contre le Covid-19 commencent à être mis sur le marché, une grande partie du travail reste à faire. La vaccination de la population générale prend du temps –surtout en France, très en retard par rapport à certains de ses voisins.

La plupart des gouvernements ont établi un ordre de priorité débutant par les personnes les plus vulnérables et les professionnels de santé, qui devrait s'étendre dans les prochains mois au reste de la population, plus jeune et en meilleure santé.

Pour la grande majorité des individus, la vie «normale» ne reprendra donc pas tout de suite. Du moins si les consignes sont correctement suivies. Car il est probable que certains essayent de tricher, et tentent de faire jouer leur porte-monnaie ou leurs relations afin de se faire vacciner plus tôt.

En Californie, l'une des régions du monde qui comptent le plus de millionaires, la question se pose très sérieusement. Recode nous apprend ainsi que les médecins des stars et des entrepreneurs de la Silicon Valley, dont les services peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars par an, s'agitent déjà en coulisse.

Savoir discrétion garder

Ils devront être discrets. En Pologne, plusieurs célébrités ayant réussi à se faire vacciner tôt s'en sont vantées sur les réseaux sociaux, suscitant un tollé dans le pays et des menaces de sanction de la part du gouvernement.

Car contrairement à l'accès aux tests, plus tôt cette année, permettre à sa clientèle de couper les files de vaccination constituera une fraude dans la majorité des cas, expliquent les médecins de luxe à Recode.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a prévenu qu'il pourrait sévir et l'ordre des médecins de l'État a lui aussi averti qu'il révoquerait la licence de tout praticien surpris à ignorer les consignes de priorité.

Le cas de figure le plus probable est que quelques flacons disparaissent une fois arrivés dans les hôpitaux, voire avant leur départ des laboratoires. Moderna, par exemple, est en partie financé par des «venture capitalists» à qui l'idée de demander une discrète faveur au laboratoire pourrait venir à l'idée.

Une autre manière de chambouler les stratégies mises en place par les gouvernements serait de jouer sur la définition d'un «travailleur essentiel». Un sujet qui ne concerne pas cette fois que les ultra-riches: de nombreuses industries mènent un lobbying intense pour faire vacciner leurs salariés prioritairement.

Banques, compagnies aériennes, restaurants, Amazon: tous réclament que leurs personnels soient considérés comme essentiels à la bonne marche économique des nations, et puissent à ce titre bénéficier d'un accès prioritaire au vaccin.