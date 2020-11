Vol et contrefaçon menacent les vaccins contre le Covid-19

Il ne s'agit certes encore que d'un point d'étape et d'une communication de nature plus financière que médicale. Mais le monde a poussé un bruyant soupir de soulagement le 9 novembre, lorsque Pfizer a annoncé que le vaccin contre le Covid-19 sur lequel elle travaille depuis des mois semblait efficace à 90%.

Rien n'est pourtant encore joué et les défis scientifiques puis logistiques à surmonter restent innombrables avant que des campagnes massives de vaccination ne puissent être organisées à travers le monde. L'une des questions majeures est d'ores et déjà la quantité de doses que Pfizer –ou ses concurrentes proches du Graal elles aussi– sera capable de produire.

Avec une capacité de production annoncée de 50 millions de fioles en 2020 et 1,3 milliard l'année suivante, le vaccin de Pfizer, qui nécessite deux shots, sera dans un premier temps plutôt rare.

Or, ce qui est rare est cher, d'autant plus cher lorsqu'il peut être question de vie ou de mort: cela fait naître quelques sombres idées chez les fripouilles, qui pourraient tenter de s'emparer de certains stocks pour les commercialiser sur un marché noir extrêmement lucratif.

