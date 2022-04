🦐 Crevette-pistolet et fusion nucléaire ☣️ L'OMS prête pour la guerre chimique 🚢 Les navires fantômes chinois, hier sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est gratuit, et c'est par icii.

La fusion par projectile hypersonique, un nouveau Graal énergétique?

Où il est question de crevettes-pistolets, de vitesses prodigieuses et de grandes promesses.

L'OMS se prépare en cas d'attaque chimique ou biologique sur l'Ukraine

On n'est jamais trop prudent.

Les «bateaux fantômes», nouvelle arme chinoise dans les eaux contestées

On me voit, on me voit plus.

Les palettes en bois, symbole de l'échec logistique russe

Elles n'ont l'air de rien mais peuvent faire perdre une guerre.

