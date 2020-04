La crise des loyers, Zoom et licenciements, les pénuries mortuaires, une journée sur korii.

Chômage de masse et crise des loyers, licenciements via Zoom, pénurie de housses mortuaires aux États-Unis, un béton plus propre, une journée sur korii.

Chez Bird, une visioconférence de 2 minutes et 400 personnes à la porte

Avec l'épidémie, les start-ups de trottinettes en libre-service ont dû suspendre leurs activités. Et il y a de la casse.

Aux États-Unis, le chômage de masse provoque une crise des loyers

Désormais sans revenus, des millions d'Américain·es ne savent plus comment payer leur propriétaire.

Après le déni de Donald Trump, les noires réalités: balayés par la pandémie, les États-Unis recherchent en urgence 100.000 housses mortuaires.

Il est possible de produire du béton en polluant moins

Une entreprise canadienne a mis au point un procédé de fabrication permettant de réduire les émissions de carbone.

