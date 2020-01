Data brokers et surveillance, des PC mous, les gros profits des cartes cadeaux, une journée sur korii.

Les bonnes feuilles d'À la trace - Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance d'Olivier Tesquet, les profits cachés des cartes cadeaux oubliées, un dollar contre le suicide, des laptops plus intelligents et plus flexibles, l'Indien qui veut dépasser Amazon, c'était aujourd'hui sur korii.



«Data brokers», la main invisible du marché

Quelles sont les conséquences en matière de contrôle social quand votre nom se retrouve dans une base de données informatiques?

Les cartes cadeaux, une opération tout bénef' pour les entreprises

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ces cartes rapportent gros aux grandes chaînes de magasins.

Une augmentation du salaire minimum pourrait faire baisser le taux de suicide, et il suffit de pas grand-chose.

Le PC du futur sera plus intelligent et plus mou

Intelligence artificielle embarquée et écrans flexibles sont les premières tendances du CES 2020.

Mukesh Ambani, le milliardaire qui veut renverser Amazon en Inde

Le magnat de l'industrie pétrochimique est bien parti pour atteindre son but.

