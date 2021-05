Un dealer britannique confondu par son amour pour le fromage

Carl Stewart, un Anglais de Vaxhall de 49 ans, était un dealer moderne. Pour ses petits et gros trafics et sous le pseudonyme de «Toffeeforce», il utilisait EncroChat, une messagerie chiffrée très prisée par les hors-la-loi, que la gendarmerie française a crackée en 2020.

En marge des fortunes qu'il faisait en fourguant cocaïne, MDMA ou héroïne à sa clientèle, Stewart avait un péché mignon: un amour pour le Stilton, un fromage persillé britannique, petit vice a priori socialement acceptable, mais qui aura eu raison du reste de son existence.

Car comme le narre le Liverpool Echo, c'est grâce à une photo dudit bleu, partagée sur EncroChat, que la Merseyside Police a pu mettre la main sur le garçon puis le remettre à la justice, qui l'a placé derrière les barreaux pour une durée de treize ans et demi.

«Carl Stewart était impliqué dans le trafic de grandes quantités de drogues de classe A et B, mais s'est fait prendre du fait de son amour pour le Stilton, après avoir en avoir partagé une photo via EncroChat. Sa paume et ses doigts ont été analysés, et leurs empreintes nous ont mené droit à lui», a ansi déclaré le Detective Inspector Lee Wilkinson.

Le policier note que l'histoire de Stewart n'est que l'une des très nombreuses arrestations faites dans le cadre d'une large opération menée par ses services, nommée Operation Venetic et permise par le crack d'EncroChat quelques mois plus tôt.

Liverpool drug dealer, Carl Stewart, has been jailed for more than 13 years after being identified through a block of cheese... he shared an image on his encro device of some mature blue stilton in the palm of his hand, from which his fingerprints were analysed #CapitalReports pic.twitter.com/RIZwhT2Myw