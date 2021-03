Ranimez vos ancêtres grâce à «Deep Nostalgia»

«Cette technologie est fascinante, mais un peu étrange, vous ne croyez pas?» Initialement spécialisée dans l'analyse d'ADN à fins récréatives, MyHeritage ne s'est pas trompée: cette question est la seconde de la FAQ consacrée à Deep Nostalgia, outil quelque peu flippant qu'elle offre en ligne pour redonner vie à ses aïeux et aïeules.

Rassurons-nous cependant, il ne s'agit que de redonner vie à de vieilles photos sépias, et non d'une expérience folle à la Jurassic Park. Il suffit d'uploader n'importe quelle image, même très ancienne, sur le site et la magie (noire?) opère: les visages s'animent d'une vie que l'on ne leur avait jamais connue ou que l'on avait oubliée.

oh my! @MyHeritage has created such an extraordinary photo animation tool. Here is my grandmother! I have clients waiting for work today, how can I tear myself away from this and from #RootsTechConnect pic.twitter.com/op6cMjcXXH — Nicole Lascelle (@pedigreetales) February 25, 2021

Faites le test, cela fonctionne plutôt bien, parfois trop: ces faces se mettent à bouger d'une manière suffisamment réaliste pour en devenir troublante, touchante ou malaisante, selon les opinions, sensibilités et liens de parenté avec la personne ranimée.

Faux profond

La technologie utilisée, créée par une firme nommée D-ID, est basée sur l'intelligence artificielle et le «deep learning» et est peu ou prou la même qu'utilisent les applications de création de deepfakes.

À lire aussi Deepfakes: un bot dénude 100.000 femmes sur Telegram

Parce que rien dans la vie n'est jamais gratuit, et que votre adresse email a une valeur, l'utilisation du service nécessite une inscription préalable, MyHeritage jurant en revanche effacer les photos lui étant transmises après utilisation. Rien ne garantit cependant qu'elles ne sont pas utilisées pour renforcer l'apprentissage logiciel de l'outil de D-ID.

Les internautes ont bien sûr été prompts à s'émerveiller ou à s'effrayer de la chose, puis à lui trouver des usages plus étonnants et drolatiques.

Genealogy platform MyHeritage introduced a new AI tool that allows you to animate old photographs of dead relatives. The results are...something. 😲 pic.twitter.com/u0OuYkCPK3 — Tony Ho Tran (@TonyHoWasHere) February 27, 2021