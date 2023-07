Le démantèlement de l'empire médiatique d'Evgueni Prigojine a commencé

«J'annonce notre décision de fermer et de quitter l'espace d'information du pays», a déclaré sans plus d'explications le directeur de l'agence de presse RIA FAN, Evgueni Zoubarev, dans un clip vidéo publié le 1er juillet 2023 sur les réseaux sociaux. Créée en 2014, RIA FAN faisait partie de Patriot Media Group, l'organe de presse russe contrôlé par le dirigeant du Groupe Wagner, Evgueni Prigojine.

Deux jours plus tôt, le quotidien économique russe Kommersant dévoilait que Roskomnadzor, le régulateur –et censeur en chef– des médias en Russie avait bloqué l'accès aux entités liées à Evgueni Prigojine. Selon le média russe Rotonda, l'Internet Research Agency, la «ferme à trolls» créée par Evgueni Prigojine et mêlée aux ingérences russes dans l'élection américaine de 2016, a également été contrainte de baisser le rideau.





L'agence de presse RIA FAN constituait le navire amiral de Patriot Media Group (dissous par la même occasion par Evgueni Prigojine). Elle était connue pour ses prises de position pro-Kremlin, pro-guerre en Ukraine et –logiquement– pro-Wagner, le groupe paramilitaire privé créé en 2014 et dont l'avenir est également incertain.

Dans sa déclaration, Evgueni Zoubarev a fait l'éloge de son groupe de presse, mettant en avant sa défense de Vladimir Poutine et Evgueni Prigojine «contre Alexeï Navalny et d'autres représentants de l'opposition qui ont littéralement tenté de détruire notre pays». À moins que ce ne soient le président russe et le patron de Wagner qui aient tenté de détruire l'Ukraine?

Pas encore mort

Après sa rébellion avortée des 23 et 24 juin, Evgueni Prigojine s'était initialement réfugié au Bélarus, tandis que Vladimir Poutine avait laissé aux hommes de la milice privée Wagner le choix entre rejoindre leur patron, intégrer l'armée russe ou rentrer chez eux.

Révélée mercredi 5 juillet, une perquisition a également eu lieu fin juin dans l'une de ses résidences située à Saint-Pétersbourg– les forces de l'ordre russes mettant au passage la main sur de très amusantes photos de celui qu'on surnomme «le cuisinier de Poutine». Toutefois, il faudrait veiller à ne pas enterrer Evgueni Prigojine trop vite.

Comme dévoilé par Libération le 7 juillet, le fondateur du Groupe Wagner se trouvait à Moscou durant la dernière semaine du mois de juin (le 29 notamment), afin de «négocier le sort de son empire». Ce qui a été reconnu officiellement par le Kremlin ce lundi 10 juillet. Selon certains médias russes, les 10 milliards de roubles (environ 101,6 millions d'euros) saisis lors des perquisitions ont été rapidement restitués.

«On voit qu'Evgueni Prigojine n'est pour l'heure pas traité aussi durement qu'ont pu l'être d'anciens membres de l'élite russe ayant été mis au ban de la société par le passé», analyse pour L'Express Maxime Audinet, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (Irsem) et spécialiste de la Russie. «Si un processus de démantèlement de ses actifs a bien été lancé, d'autres signaux contradictoires montrent qu'il garde malgré tout une certaine latitude.»