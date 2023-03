Perdu: 2,5 tonnes d'uranium naturel en Libye

Ce n'est certainement pas aisé à dérober, mais pourtant, 2,5 tonnes d'uranium ont bien disparu d'un site situé au sud de la Libye. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui a fait cette découverte lors d'une inspection de routine la semaine dernière. Selon Vice, le lieu –non divulgué– où se trouvait le métal lourd n'était pas sous contrôle du gouvernement.

Dans un communiqué datant du mercredi 15 mars, l'AIEA explique: «Les inspecteurs ont constaté la disparition de dix fûts contenant environ 2,5 tonnes d'uranium naturel, sous forme de concentré de minerai d'uranium.» L'agence prévient également: «Ne plus connaître la localisation de ce matériel représente un risque radiologique et un problème de sécurité nucléaire.»

L'AIEA affirme avoir eu des difficultés à assurer un contrôle régulier des stocks d'uranium dans la région. Pour cause, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est divisé entre plusieurs entités de pouvoir: un gouvernement assure un intérim à l'ouest du pays et dans la capitale,Tripoli, tandis que l'est est dirigé par une administration militaire. Les inspecteurs de l'AIEA avaient déjà demandé à effectuer une visite de contrôle l'année dernière, mais celle-ci avait été repoussée –justement en raison des combats entre milices rivales.

À qui profite le crime ?

Scott A. Roecker, le président de l'organisation non lucrative Nuclear Threat Initiative, qui œuvre pour la sécurité nucléaire, a confié à la BBC que dans sa forme actuelle, l'uranium dérobé ne pouvait pas être directement transformé en arme nucléaire. «Cependant, il peut être utilisé comme matière première nécessaire à un programme d'armement nucléaire», a-t-il ajouté.

À lire aussi Artemis, le robot humanoïde le plus rapide du monde, se prépare à la RoboCup 2023

Selon lui, l'uranium pourrait être utilisé à d'autres fins que l'armement, par exemple pour produire de l'énergie, mais le pays en achète normalement sur le libre marché. «Peut-être a-t-il été volé par une personne qui cherche à en tirer un profit économique? Beaucoup de scénarios sont possibles.»

De plus, Scott A. Roecker a tenu à minimiser les inquiétudes sur les radiations: «Le concentré de minerai d'uranium n'émet pas vraiment de radiations dans sa forme actuelle, c'est d'ailleurs pourquoi il était stocké dans des fûts assez rudimentaires.» Dans son communiqué, l'IAEA conclut: «L'agence va continuer la conduite de ses activités pour clarifier les circonstances de la disparition de ce matériel nucléaire et le retrouver.»