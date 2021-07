L'avocat, nouvel «or vert» des organisations criminelles

Clôture électrifiée, barbelés, rondes de gardes 24 heures sur 24, chiens et caméras capables de détecter les mouvements: ce système de sécurité ne protège pas une prison ou une mine d'or, mais une ferme d'avocats, en Afrique du Sud.

Le récent et important regain de popularité du fruit, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, a fait exploser les prix, à tel point qu'il a hérité du surnom d'«or vert». Pour les producteurs, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle: plus la revente est lucrative, plus les voleurs s'y intéressent.

Les chapardeurs d'avocats ne sont pas des cambrioleurs à la petite semaine –du moins, ils ne le sont plus. Le marché de l'avocat pesait 10,3 milliards d'euros en 2020. D'ici 2025, il pourrait en valoir près de six de plus et les organisations criminelles, de l'Afrique du Sud à l'Amérique latine, comptent bien récupérer une partie de cet énorme gâteau fruitier.

À la poursuite du diamant vert

C'est particulièrement le cas au Mexique, premier producteur mondial et infesté de puissants groupes criminels. Les cartels de la drogue s'intéressent désormais à l'«or vert» et rackettent ou volent les fermiers de l'État du Michoacán, à tel point que les villes de la région ont mis sur pied leurs propres milices armées d'autodéfense.

Le Wall Street Journal explique que si les avocats en Afrique du Sud étaient longtemps volés pour être consommés ou vendus en bord de la route, les criminels ont largement changé d'échelle: désormais très organisés, c'est par tonnes qu'ils subtilisent les fruits, afin de les revendre à l'international.

Dans le pays, de véritables gangs de l'avocat s'approchent des champs et, en quelque heures, remplissent leur camion d'une tonne de fruits avant de s'évanouir dans la nuit. Leur butin est ensuite nettoyé, empaqueté puis vendu dans les marchés de gros aux quatre coins du pays.

À lire aussi Hushpuppi, influenceur luxe sur Instagram aux arnaques multi-millionnaires

Des entreprises se sont spécialisées dans la protection des fermes d'avocats. Craig Coppen s'est ainsi reconverti de la lutte contre le braconnage d'animaux à la lutte contre le vol d'avocat.

Sa société, Canine Security, emploie une centaine de gardes et leurs chiens pour surveiller trente exploitations qui couvrent en tout près de 15 kilomètres carrés. Son carnet de clients ne désemplit pas, et il n'est a priori pas près de se vider.