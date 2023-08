Pas d'écrans pour les enfants avant 1 an, par pitié

«Pas d'écran avant 3 ans»: la fameuse phrase est ancrée dans les têtes de tous les parents, qui ont ensuite tout loisir de l'appliquer à la lettre, de plutôt suivre une de ses variantes, ou de décider qu'ils feront bien comme ils l'entendent.

De fait, le temps d'écran des enfants est l'un des sujets qui préoccupent le plus les parents, rappelle le site du magazine américain Fast Company, qui s'intéresse à présent à ce que la recherche scientifique dit réellement sur les limites et les interdictions qu'il faudrait réellement mettre en place pour le bien de nos chères têtes blondes, brunes, rousses ou autres.





Puisque dans certaines familles, l'âge du premier accès régulier aux écrans est parfois extrêmement précoce, la science a dû se résoudre à se pencher sur la question suivante: quels sont leurs effets sur les bébés? Une équipe de chercheurs japonais vient de livrer les résultats d'une étude portant sur 7.000 bambins âgés de 1 an, certains étant régulièrement exposés aux écrans et d'autres pas du tout. Les résultats obtenus sont édifiants.

Du retard pendant trois ans

Dans la revue JAMA Pediatrics, où figure un résumé de leurs travaux de recherche publié le 21 août, on apprend qu'à cet âge, être exposé durant plus d'une heure quotidienne à des écrans entraîne des retards de développement par rapport à ceux qui vivent leur vie de bébé classique, loin des smartphones et des tablettes.

Ces résultats ne sont pas particulièrement surprenants: les études sur le lien entre écrans et développement du cerveau pleuvent depuis quelques années. Mais ils confirment que de vraies politiques d'éducation et de pédagogie doivent être mises en place ou renforcées, d'autant plus que les retards de développement constatés semblent durables. À 2, 3 ou 4 ans, en matière de résolution de problèmes ou de motricité fine, les enfants biberonnés aux écrans depuis le plus jeune âge continuent d'être à la traîne.

Les causes sont multiples, mais l'une est si évidente qu'on en oublierait presque qu'elle existe: passer du temps à utiliser un écran, c'est au contraire avoir moins de temps pour découvrir le monde par le toucher et les sensations –croquer tout ce qui passe, mettre ses doigts un peu partout, découvrir les odeurs aussi. Très vite, les bébés accumulent des lacunes sur le plan de ce que la Dre Neha Pathak, du média médical américain WebMd, nomme «l'apprentissage du vrai monde».

La spécialiste rappelle qu'il faut à tout prix chercher les meilleures façons d'«engager les enfants âgés de 1 an dans des activités qui les occupent tout en nourrissant leur développement cérébral». Cela implique de leur parler beaucoup pour qu'ils tentent de répondre à leur manière ou de vous imiter, mais aussi de les impliquer –pour de faux– dans certaines tâches ménagères. Trier des épingles à linge, transvaser d'un contenant à un autre: nul besoin de matériel Montessori pour stimuler les plus petits.

«Nous n'avions probablement pas besoin d'une étude pour nous dire que les écrans ne sont pas bons pour les bébés, mais maintenant nous en avons une», écrit Sarah Bregel pour Fast Company. Elle rappelle que ni l'Organisation mondiale de la santé ni l'Académie américaine de pédiatrie n'avaient de toute façon pas attendu de tels résultats pour s'opposer fermement à l'utilisation d'écrans par des enfants âgés de 1 an, voire moins.

Pour les parents qui auraient fait fausse route, il faut cependant préciser que tout n'est pas perdu, loin de là. L'étude citée par Fast Company révèle en effet que les bébés trop exposés aux écrans à 1 an finissent par rattraper leur retard vers l'âge de 4 ans. Une conclusion rassurante, qui ne doit cependant pas sonner comme un appel à l'utilisation précoce et excessive des écrans pour occuper les plus jeunes. Même si tous les parents ne sont pas égaux devant la tentation –ou le besoin– d'utiliser des écrans pour occuper leurs marmots.