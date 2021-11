Elon Musk contre la faim 💰 Les grandes ambitions nucléaires chinoises ☢️ Un investissement très con : l'hebdo de korii.

La survie de la Formule 1 dépend des carburants synthétiques

La discipline-laboratoire se place à la pointe de la recherche visant à trouver une alternative au pétrole.

Lire l'article

Elon Musk promet 6 milliards de dollars contre la faim dans le monde (mais à une condition)

La provocation de trop?

Lire l'article

Pour sauver la planète, commençons par la semaine de quatre jours

Gagner moins d'argent mais plus de temps: est-ce le sens de l'histoire?

Lire l'article

Les nouveaux sous-marins et missiles chinois pourraient frapper les États-Unis depuis leurs ports

Le Pentagone va devoir tout revoir.

Lire l'article

250.000 dollars pour toucher un cube de tungstène: l'investissement le plus con de l'histoire?

«Ne pas savoir quoi faire de son argent», une définition taillée pour le monde des NFT.

Lire l'article

Des scientifiques ont créé de la glace chaude

Vous avez bien lu: l'eau dans cet état se nomme la glace superionique.

Lire l'article

Les «decentralized autonomous organizations» (DAO) sont-elles le futur du web et de l'économie?

Avenir du net ou pyramide de Ponzi, les DAO excitent la investisseurs et attirent des fortunes.

Lire l'article

150 nouveaux réacteurs: la Chine mise gros, très gros sur le nucléaire

Le pays compte construire en 15 ans plus de centrales que le reste du monde en 35.

Lire l'article

Comment la voiture électrique a manqué de s'imposer il y a 100 ans

Plus performante et plus économique que la voiture à essence, pourquoi n'est-elle pas devenue la norme?

Lire l'article

La marque de steaks végétaux Oumph! a lancé un burger au «goût humain»

Joli coup de pub pour Halloween –et un peu plus que cela.

Lire l'article