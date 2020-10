Elon Musk veut (littéralement) faire la loi sur Mars

Une blague récurrente sur internet consiste à accumuler les preuves attestant qu'Elon Musk serait un extraterrestre. Les dernières prises de position de SpaceX au sujet de Mars pourraient y figurer.

Celles-ci étaient cachées dans les conditions d'utilisation de Starlink, son système d'internet par satellite qui vient d'entrer en service (et risque de ruiner définitivement l'observation du ciel). Un passage s'adresse aux hypothétiques usagèr·es du service sur Mars.

Autodétermination

Selon le document, SpaceX considère qu'aucune loi terrienne ne s'appliquera pas sur Mars et qu'aucun gouvernement terrien n'y exercera son autorité. Par contre, un certain nombre de règles «d'autodétermination» y seront décidées au moment de la colonisation et appliquées.

«Les parties reconnaissent que Mars est une planète libre et qu'aucun gouvernement basé sur la Terre n'a d'autorité ou de souveraineté sur les activités martiennes. En conséquence, les différends seront réglés selon des principes d'autodétermination, établis de bonne foi, au moment de la colonisation martienne», explique-t-il très sérieusement.

La première étape de cette colonisation de Mars par SpaceX devrait être l'installation d'une ville autosuffisante sur la planète rouge, annoncée la semaine dernière. C'est-à-dire qu'elle ne dépendrait pas d'approvisionnements venus de la Terre pour fonctionner. Elon Musk n'a toutefois pas précisé le calendrier.