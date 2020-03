Faut-il interdire Twitter à Elon Musk pendant la pandémie?

Depuis le début de la pandémie, Elon Musk a décidé que ses opinions sur le coronavirus méritaient d'être entendues, oubliant l'adage selon lequel «les avis sont comme les trous du c*l, tout le monde en a un». Pire, il a oublié de se renseigner avant de s'exprimer. Et au vu de son audience importante sur Twitter, près de 33 millions de personnes, ce n'est guère rassurant.

Le 23 mars, répondant à une internaute qui lui demandait de fournir des masques N95 (l'équivalent américain des FFP2 français) pour les hôpitaux en Louisiane, il a déclaré: «Nous essaierons d'obtenir et d'en livrer le plus grand nombre possible. Les masques N95 sont difficiles à porter. Les masques moins onéreux sont meilleurs la plupart du temps.»

We’ll try to get & deliver as many as possible. N95 masks are a pain to wear btw. Less onerous masks are better most of the time.