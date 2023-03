☠️Les embuscades de Vouhledar 🤑Les millions de la vodka de Poutine 🚗Le plan directeur décevant de Tesla, hier sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est gratuit, et c'est par icii.

La (très) vieille tactique qui a fait de Vouhledar un désastreux cimetière pour 130 blindés russes

Les mêmes erreurs, les mêmes conséquences.

Lire l'article

Tesla: l'Investor Day et le «Master Plan» d'Elon Musk ont fait pschitt

Le cours de l'action du constructeur a glissé de plus de 5% après l'événement, avare en grandes annonces.

Lire l'article

Ermira Consultants, la société-écran chypriote où Vladimir Poutine planque sa fortune

Une affaire qui roule.

Lire l'article

Une pluie de drones ukrainiens sème la panique en Russie et se rapproche de Moscou

Un aérodrome, une usine de Gazprom, des alertes radio: de plus en plus osé, de plus en plus loin.

Lire l'article