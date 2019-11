En finir avec l'épuisement au travail, le droit d'uriner sans écran, des iPhone plus chers, aujourd'hui sur korii.

En finir avec l'épuisement professionnel, des iPhone beaucoup plus chers en 2020, la bonne idée d'une ado contre les angles morts, une loi pour «le droit d'uriner en paix» (et sans écran), les jeunes en première ligne face à l'automatisation du travail, une journée sur korii.



Comment lutter efficacement contre l'épuisement professionnel

Une fatigue prolongée au travail peut devenir un problème sérieux, mais le mal n'est pas incurable: voici quelques pistes pour s'en défaire.

Une loi «pour le droit d'uriner en paix» déposée à l'Assemblée nationale

Les écrans publicitaires nous suivent jusque dans les urinoirs: c'est trop, estiment certain·es député·es.

Si l'on en croit les prévisions de l'un des analystes les plus crédibles en la matière, il faudra casser son PEL pour s'offrir l'iPhone 12 en 2020: le prix de la nouveauté.

Une ado de 14 ans fait disparaître l'angle mort des voitures

Alaina Gassler a mis au point un ingénieux prototype qui contribuera sûrement à sécuriser nos routes.

Les jeunes seront les premières victimes de l'automatisation du travail

À moyen terme, les IA vont remplacer des emplois de bas d'échelle, généralement occupés par les personnes nouvellement arrivées sur le marché du travail.

