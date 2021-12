En mémoire de Céline Deluzarche (1979-2021)

C'est avec une infinie tristesse et une grande sidération que nous avons appris, le 17 décembre, le décès de notre proche collaboratrice Céline Deluzarche.

Grande travailleuse, infatigable découvreuse, Céline était l'un des piliers essentiels de korii.

Elle était une journaliste curieuse, intelligente et drôle. Elle portait un regard aiguisé, pertinent, décalé sur le monde. Avec une plume exacte, forte et alerte, elle en faisait un décodage précieux pour mieux en comprendre les rouages souvent complexes, parfois étranges jusqu'à une absurdité dont elle saisissait et relatait avec humour les infinies nuances.

Elle manque et manquera à jamais à korii., qui doit beaucoup à son travail.

Elle nous manque, comme journaliste et comme camarade.

Nous adressons à ses proches, à celles et ceux qui l'aimaient et appréciaient ses articles, sa pensée et son esprit, nos plus sincères et chaleureuses pensées dans ces moments difficiles.

Thomas Burgel et toute l'équipe de korii. et Slate.fr