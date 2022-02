Votre gazinière est mauvaise pour l'environnement (et votre santé)

L'un des inconvénients des gazinières sont les fuites de gaz. Incolore et inodore, le gaz naturel est particulièrement dangereux. Même lorsque le gaz est éteint et en l'absence de fuite majeure, les cuisinières à gaz continuent d'émettre des gaz néfastes.

C'est la conclusion d'une expérience menée par des étudiants de l'université de Stanford et publiée dans le journal scientifique Environmental science & technology. Pour mener l'enquête, les chercheurs ont testé 53 gazinières, de 18 marques différentes et vieilles de 3 à 30 ans.

Pour cela, ils se sont rendus dans des Airbnb ou logements de location, ont fermé la cuisine à l'aide de film plastique et testé les quantités de méthane et d'oxyde d'azote émises par la gazinière lorsqu'elle est éteinte et lorsqu'elle est allumée.

À lire aussi Pour militer contre le capitalisme, un chauffage à faire soi-même pour 6 euros

500.000 voitures

Les résultats ne sont pas brillants. L'expérience a montré que 1,3% du méthane consommé par un four à gaz n'est pas brûlé mais émis par des micro-fuites, y compris quand il est éteint.

Les scientifiques ne savent pas exactement d'où proviennent ces fuites, mais un ingénieur consulté par Popular Mechanics suspecte les boutons d'allumage. «Ces valves doivent bloquer du gaz sous pression mais s'ouvrir d'un simple geste, explique-t-il. J'imagine que c'est difficile de les produire en masse tout en maintenant une étanchéité parfaite durant toute la durée de vie des appareils.»

Au total, les scientifiques estiment que la quantité de méthane émise chaque année par les gazinières présentes dans près de 40 millions de foyers américains est comparable à celle de 500.000 voitures.

À lire aussi Des scientifiques veulent blanchir des nuages pour sauver les coraux

Les quantités de gaz mesurées par les chercheurs ne sont pas directement dangereuses pour l'homme –rappelons néanmoins que le méthane est 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone en termes de potentiel de changement climatique.

En revanche, en plus du méthane, les gazinières émettent donc de l'oxyde d'azote. Or, ce gaz peut, dans certains cas, aggraver des problèmes pulmonaires et respiratoires préexistants, comme l'asthme ou la bronchite chronique. Bon à savoir quand il vous faudra choisir la prochaine.