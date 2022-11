Laissez vos enfants jouer aux jeux vidéo, ils seront plus intelligents

Souvent critiqués, les jeux vidéo ont la fâcheuse tendance à être au cœur de nombreux débats, et plus spécifiquement lorsque les enfants entrent dans la boucle. Et si des scientifiques venaient démentir de nombreux préjugés? C'est ce que met en lumière une nouvelle étude publiée dans The Verge, selon laquelle les adolescents y jouant auraient de meilleures performances cognitives.

Pour étudier les répercussions des jeux vidéo sur le cerveau, l'équipe de recherche s'est appuyée sur l'étude américaine Adolescent Brain Cognitive Development, pour laquelle 2.217 enfants âgés de 9 et 10 ans ont passé une batterie d'évaluations, comprenant notamment de l'imagerie cérébrale, des tâches cognitives, des dépistages de santé mentale et des examens physiques.

Après avoir demandé aux enfants le nombre d'heures passées quotidiennement devant des jeux vidéo, les chercheurs ont divisé le groupe en deux: les joueurs (au moins vingt-et-une heures par semaine) d'un côté et ceux qui ne jouent pas de l'autre. Les gamers occasionnels n'ont, eux, pas été inclus dans cette analyse.

Le premier groupe a indéniablement brillé lors des exercices, montrant une meilleure mémoire et davantage de contrôle dans leur motricité. Les résultats indiquent également que l'activité cérébrale de ces enfants se démarquait lorsqu'ils effectuaient ces tests, en particulier dans les régions impliquées dans la capacité d'attention.

En revanche, contrairement aux idées reçues, aucune différence n'a été constatée entre les deux échantillons de population concernant la santé mentale. Preuve supplémentaire pour réfuter l'idée selon laquelle les jeux vidéo nuisent au bien-être émotionnel. «Cette étude nous aide à établir des corrélations entre ce divertissement et le développement du cerveau», s'est réjouit Nora Volkow, directrice de l'Institut national américain sur l'abus de drogues.

Des traitements sous forme de jeux

Cette conclusion soutient aussi les efforts visant à développer des jeux capables d'aider au traitement de différents problèmes cognitifs. Des entreprises tentent de tirer parti de ces distinctions, comme Akili Interactive qui propose, sur ordonnance, un jeu pour les personnes atteintes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). DeepWell Digital Therapeutics, quant à elle, cherche à prouver la valeur thérapeutique des activités ludiques déjà existantes.

Cette étude est toutefois à prendre avec des pincettes, compte tenu des incertitudes subsistantes. Bien qu'elle vienne s'ajouter à un grand nombre de travaux insinuant que les performances de certaines fonctions cérébrales sont plus importantes chez les gamers, elle ne permet cependant pas d'expliquer ces différences significatives.

Il est probable que les jeux vidéo soient à l'origine de ces améliorations cognitives. Mais il se peut, au même titre, que les personnes ayant dès le départ une meilleure attention soient plus enclins à jouer. «De grandes lacunes dans nos connaissances persistent», affirme Kirk Welker, neuroradiologue à la Mayo Clinic.