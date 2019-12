Vous pouvez dire adieu à votre sieste aux toilettes

En l'absence d'une véritable salle de repos et d'un canapé moelleux, parce que vous avez besoin de quelques minutes de solitude, de repos ou de discrétion pour passer une commande sur Amazon, vous profitez de l'un des derniers sanctuaires disponibles sur votre lieu de travail: les toilettes.

La technique est connue, et on vous voit –ou plutôt on vous surveille, parfois de manière technologique et comptable. Après tout, pour l'entreprise qui vous emploie et qui n'a peut-être pas développé une vision très moderne de la productivité, ces quelques minutes chipées sur votre temps de travail représentent un bout de salaire.

Un récent sondage a ainsi dévoilé qu'au bureau, nos voisin·es britanniques passaient jusqu'à dix fois plus de temps que naturellement nécessaire enfermé·es au petit coin.

Pas question de laisser cette chienlit perdurer, s'est dit l'ingénieur Mahabir Gill, fondateur de StandardToilet. Perturbé par les queues interminables devant les toilettes publiques et horripilé par ses collègues piquant du nez sur le trône, il a eu l'idée de rendre les WC suffisamment inconfortables pour que leurs occupant·es ne s'y attardent pas, en les inclinant vers l'avant de très exactement 13 degrés.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX