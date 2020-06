En Autriche, 3 euros par jour pour viser la neutralité carbone dès 2040

La ministre autrichienne de l'Environnement, Leonore Gewessler, vient de présenter au pays un ambitieux plan de transition écologique. Au cœur de ce projet, un accès illimité aux transports publics dans tout le pays –trains compris– pour un forfait à 3 euros par jour. Objectif: convaincre un maximum de personnes de renoncer à prendre leur voiture.

«Nous devons offrir à la population autrichienne une mobilité confortable, efficace, abordable et respectueuse de l'environnement», déclare la ministre. L'Autriche veut atteindre la neutralité carbone dès 2040, c'est-à-dire dix ans avant l'échéance fixée par l'Union européenne et l'accord de Paris sur le climat.

À lire aussi Refroidir la Terre serait très facile (mais très risqué)

Leonore Gewessler, 42 ans, est une ancienne militante écologiste passée au parti Les Verts. Elle gère un «super-ministère» qui a autorité sur les politiques climatiques, énergétiques et de transports, au sein d'un gouvernement dirigé par le chancelier conservateur Sebastian Kurz.

«Nous voulons rendre le fait d'agir pour le climat moins cher en mettant un prix sur le dioxyde de carbone. C’est une manière de faire du système fiscal un levier de neutralité climatique», explique-t-elle.

Refonte fiscale

En partenariat avec le ministre des Finances conservateur Gernot Blümel, Leonore Gewessler et une équipe dédiée vont donc travailler sur une refonte du code autrichien des impôts afin de mettre en place une fiscalité verte.

Par ailleurs, le gouvernement va utiliser une partie des 50 milliards d'argent public du plan de relance post-confinement pour financer un plan d'investissement vert, ainsi que le «pass» pour les transports publics.

L'Autriche, qui produit entre 70 et 80% de son électricité depuis des sources renouvelables, veut passer à 100% dès 2030. Cela suppose d'équiper, entre autres, un million de logements supplémentaires en panneaux solaires.

Dès 2035, le chauffage au fuel sera banni et une prime «sortir du fuel» de 5.000 euros sera proposée aux propriétaires si elles et ils optent pour des solutions plus écologiques.

«C’est une énorme opportunité économique parce que c’est là que se situe notre compétitivité future: les produits verts et les processus verts. C’est pour cela que je me suis lancée en politique, car je veux saisir ces opportunités», s'enthousiasme Leonore Gewessler.