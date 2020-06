L'ère du «binge-publishing», la Chine en express, investir avec Dieu, une journée sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Le Covid-19 a fait basculer la recherche dans le «binge-publishing»

La pandémie a provoqué une frénésie de publications scientifiques contournant l'exigence de la «peer review».

Les fonds d'investissement religieux ont le vent en poupe

Des financiers proposent d'investir dans des entreprises en accord avec ses croyances religieuses.

Plus de Chine, et plus vite: le découplage souhaité par Trump n'est pas près d'arriver. La preuve avec le succès des porte-conteneurs express.

Karat, la carte de crédit qui dépend de votre nombre de likes

Des start-ups développent des produits financiers sur mesure pour les créatrices et influenceurs.

Échange armes haïtiennes contre cannabis jamaïcain (et viande de chèvre)

Les organisations criminelles ont mis en place un système de troc entre les deux nations.

