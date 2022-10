Un faux cosmonaute russe a fait financer son retour sur Terre par son amoureuse japonaise

C'est une drôle d'histoire mais une histoire triste que raconte Vice, à la suite de médias japonais. Une femme de 65 ans s'est fait délester de ses bas de laine par un faux cosmonaute russe lui promettant l'amour sur Terre si elle contribuait à payer sa fusée de retour.

C'est sur Instagram que l'arnaque a commencé. L'homme y a créé un faux profil, bourré de photos de l'espace infini, de rutilantes fusées au décollage et de l'intimité de la Station spatiale internationale, avant de se mettre en chasse.

À lire aussi Après les drones, l'Iran pourrait fournir des missiles à la Russie

L'escalade a ensuite été rapide. Prenant contact avec sa victime avant de poursuivre les échanges sur la messagerie Line, le pseudo-cosmonaute russe a expliqué être coincé en orbite, attendant avec impatience de venir retrouver la dame pour construire une nouvelle vie avec elle au Japon.

On va s'aimer...

«Je veux refaire ma vie au Japon», lui répétait-il sans cesse. «Le dire 1.000 fois ne suffira pas, mais je continuerai à le dire: je t'aime», a-t-il également affirmé, selon Vice. Mais comme un aller-retour en train pour Brest, quitter la Station spatiale internationale et atterrir au Japon coûte des sous. Beaucoup de sous.

À lire aussi Pour les piétons, les hommes au volant sont trois fois plus dangereux que les femmes

Entre le 19 août et le 5 septembre, la future fiancée a donc transféré environ 4,4 millions de yens (près de 31.000 euros) à son futur soi-disant amoureux pour qu'il puisse enfin venir la rejoindre.

Mais face aux demandes de plus en plus insistantes du cosmonaute, elle a fini par avoir quelques doutes sur ses réelles intentions et par prévenir la police, qui a lancé une enquête. Sa juridiction s'étend-elle jusqu'à la Station spatiale internationale?