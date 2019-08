On a trouvé une exoplanète potentiellement habitable à 31 années-lumière

Le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), le téléscope spatial de la NASA parti à la recherche d'exoplanètes, a bien travaillé depuis son lancement en avril 2018: en un an, il a découvert 21 de ces planètes.

Pour mener à bien sa mission, TESS s'est concentré sur les étoiles situées dans un rayon de 300 années-lumière autour de notre système solaire. En février 2019, il a capté un phénomène intéressant à propos d'une étoile naine nommée GJ 357.

Les scientifiques ont remarqué que ce petit soleil s'assombrissait légèrement tous les 3,9 jours; ce changement de luminosité trahit la présence d'une planète en transit devant la face observable de l'étoile. La planète en question, nommée GJ 357 b, est une sorte de Terre plus chaude et 22% plus grande que la nôtre.

Des observations approfondies menées par des astronomes de l'Institut d'astrophysique des îles Canaries et de l'université de La Laguna ont ensuite révélé la présence de deux autres exoplanètes, GJ 357 c et GJ 357 d, dans le système de l'étoile GJ 357.

Astronomers confirming a candidate planet found by @NASA_TESS made an exciting discovery when they looked at ground-based observations of its host star — there were two more planets hiding in the data! Meet the planets of the GJ 357 system: https://t.co/fQaGyGLQhI pic.twitter.com/dXtHXt5aOR