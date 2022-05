🔥 Et si l'Ukraine envahissait la Russie? ⚡ Les douteux lasers russes anti-drones 🏃 La course à l'exaflop, hier sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est gratuit, et c'est par icii.

Et si l'Ukraine envahissait la Russie?

Croyez-le ou non, mais la question se pose très sérieusement.

Les Russes disent utiliser des lasers anti-drones (et les Ukrainiens se moquent)

Des «armes magiques», rigole Volodymyr Zelensky.

Supercalculateurs: les États-Unis courent derrière une Chine triomphante

Géopolitique et concours de bits.

Ce site génial vous permet de rendre fous des officiels russes grâce à une blague téléphonique

Comme les arnaques au CPF, mais plus utile et beaucoup plus drôle.

