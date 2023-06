Aux États-Unis, une augmentation du travail des enfants

Des enfants et adolescents qui occupent des métiers manuels dangereux dans un pays dit «développé», ce sont les vestiges d'un autre siècle. C'est sûrement ce que vous vous dites. Pourtant, aux États-Unis, le travail des enfants est en hausse, révèle le magazine The New Yorker.

En réalité, le labeur infantile n'a jamais vraiment disparu et la législation fédérale comme le Fair Labor Standards Act de 1938 n'a interdit que le travail «oppressif» pour les mineurs. Selon le ministère du Travail des États-Unis, il y aurait 37% de cas illégaux signalés de plus en 2022 par rapport à l'année précédente, et même 283% de plus en comparaison avec 2015.





Aujourd'hui, on observe un assouplissement des règles dans de nombreux États. Dernier exemple en date: une loi dans l'Iowa qui permet aux jeunes de 14 ans de travailler dans des secteurs comme les blanchisseries industrielles, et qui avec une autorisation spéciale, laisse les adolescents de 16 ans être employés pour des travaux de charpenterie, d'excavation ou encore de démolition. Cette législation limite également la responsabilité de l'employeur quand surviennent des blessures, des problèmes de santé et même la mort d'un enfant au travail –The New Yorker rappelle que les adolescents ont deux fois plus de risques de se blesser en travaillant que les adultes.

Ironie de l'histoire, les législateurs mettent en avant le bien-être des enfants pour justifier ces lois. Dans l'Ohio, où les Républicains veulent proposer des règles plus souples en la matière, un porte-parole de l'Association des restaurants de cet État a déclaré qu'en faisant travailler plus longtemps les enfants, on réduisait leur «temps passé devant les écrans».

Des enfants dans des abattoirs

Les législateurs ont aussi une petite pensée pour les parents. C'est ainsi que Sarah Huckabee Sanders, gouverneure de l'Arkansas et ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump, a promulgué une loi qui met fin à l'obligation pour les enfants de 14 et 15 ans d'obtenir l'autorisation parentale et un permis d'État pour commencer à travailler. Selon l'élue Républicaine, il s'agissait d'une «charge arbitraire pour les parents».

Faux, répond Nina Mast, coautrice d'un rapport de l'Economic Policy Institute (cercle de réflexion basé à Washington) sur le travail infantile. «C'était un document d'une page. Il contenait des informations basiques et renseignait les parents sur le droit des enfants. En l'enlevant, on élimine une trace écrite, ce qui rend le contrôle beaucoup plus difficile. C'est une porte ouverte à l'exploitation.»

Pour certaines entreprises, cela ne changera que peu de choses. Selon The New Yorker, des chaînes de fast-food qui embauchent des adolescents semblent gérer les amendes liées à l'emploi des jeunes comme des coûts de fonctionnement de leur entreprise. Du moins, c'est le cas pour les franchisés, tandis que les maisons-mères collaborent avec des lobbys pour alléger la législation.

En février 2023, le ministère du Travail des États-Unis a annoncé avoir trouvé plus d'une centaine d'enfants, âgés de 13 à 17 ans, qui travaillaient dans des abattoirs pour Packers Sanitation Services, une des plus grandes entreprises d'hygiène alimentaire du pays. Dans des usines gérées par des entreprises clientes, les enfants nettoyaient, de nuit, des scies à os et des fendeuses de tête avec des produits chimiques dangereux.

Beaucoup d'entre eux sont des mineurs issus de l'immigration en provenance d'Amérique centrale. Les prises de position de l'écrivain britannique Charles Dickens contre le travail des enfants semblent bien loin. Et pourtant, entre la moitié du XIXe siècle et le début du XXIe, ce combat reste malheureusement d'actualité, peu importe le pays.