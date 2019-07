Les États-Unis menacés par des hackers, une interview de Bernard Stiegler, mieux travailler grâce aux enfants, c'était aujourd'hui sur korii.

Le cyber-jeu dangereux et électrique de la Russie et des États-Unis, mieux travailler en observant les enfants, les millions de briques de Lego Star Wars, le SimCity grandeur nature d'Amazon pour entraîner ses robots, la Tech for Good selon le philosophe Bernard Stiegler: tout cecii, c'est à lire sur korii.



Triton, le virus le plus dangereux du monde, s'intéresse au réseau électrique américain

Quant aux États-Unis, ils visent clairement les infrastructures russes. Vraiment froide, la guerre?

Pour mieux travailler, inspirez-vous des enfants

Quatre leçons données par les plus jeunes que les adultes feraient bien d'appliquer au bureau.

Il faudrait 18 millions de briques pour bâtir le Super Star Destroyer de Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Ça fait beaucoup.

«La tech, quand elle devient toxique, est la principale cause de la destruction de la planète»

Le désordre que crée la technologie et la manière dont nos sociétés peuvent réagir: le philosophe Bernard Stiegler explore l'expression en vogue de Tech for Good.

Amazon a cloné un quartier entier pour tester ses robots de livraison

La firme a reproduit une zone de 2 kilomètres carrés en la balayant à l'aide de caméras, de lasers et d'avions.

