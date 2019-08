Aux États-Unis, un projet de loi pour lutter contre l'addiction aux réseaux sociaux

Il faut se l'avouer, les réseaux sociaux ont l'art de nous rendre rapidement accros. On a beau essayer de s'en détacher, rien n'y fait: on y perd un temps précieux à regarder des contenus que l'on nous propose sans que nous souhaitions forcément les voir, et sur lesquels on s'arrête sans bonne raison.

Cette dépendance est encouragée par un design de l'addiction pensé pour capter le maximum de temps et d'attention –mises à jour constantes des fils d'actualité, algorithmes qui suggèrent de nouvelles vidéos en permanence ou jeux invitant à revenir quotidiennement.

Aux États-Unis, le sénateur républicain Josh Hawley entend changer la donne. Dans un projet de loi intitulé «The Social Media Addiction Reduction Technology Act», présenté le mardi 30 juillet 2019, le politicien s'attaque aux «pratiques qui exploitent la psychologie humaine ou la physiologie du cerveau et qui entravent considérablement la liberté de choix».

Big Tech has embraced addiction as a business model. Their ‘innovation' isn't designed to create better products, but to capture attention by using psychological tricks that make it impossible to look away. Time to expect more & better from Silicon Valley https://t.co/AYFdntu595