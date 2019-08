En Europe, 28% de la population privée de vacances

À l'heure où la France s'arrête, où les villes se dépeuplent et où les plages sont plus encombrées que le métro parisien, Eurostat, la direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire nous apprend que 28% de la population européenne de plus de 16 ans n'a pas eu les moyens de s'accorder une simple semaine de congés annuels en 2018.

À lire aussi Aux États-Unis, 92% des freelances travaillent pendant les vacances

La situation est cependant très contrastée au sein de l'Union européenne (UE), avec un rapport de un à six entre le pays où la proportion est la plus basse –la Suède, 9,7%– et celui où elle est la plus haute –la Roumanie, 58,9%. Globalement, la polarisation nord-sud est de mise: le Luxembourg (10,9%), le Danemark (12,2%) et le Finlande (13,3%) sont parmi les moins concernés quand en Croatie (51,3%), en Grèce (51%) et à Chypre (51%) la majorité de la population est dans l'incapacité de se permettre une semaine de vacances –elles sont 22,6% en France.

À lire aussi Les vacances illimitées sont un piège, pas un rêve

Ces chiffres ne doivent pas masquer une améloriation significative de la situation: en 2013, la part des personnes concernées s'élevait à 39,5% sur toute l'Europe. Cette baisse touche tous les pays, surtout la Bulgarie (-35,8 points) et la Pologne (-26 points). Seule la Grèce a vu sa situation s'aggraver (+2 points).